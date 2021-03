It Takes Two ha un easter egg sul famoso 'Fuck the Oscars' di Josef Fares (Di venerdì 26 marzo 2021) Probabilmente molti di voi ricorderanno il famoso discorso di Josef Fares, creatore di A Way Out e del più recente It Takes Two, in occasione dei The Game Awards 2017. Nel corso dell'evento, Fares si lasciò andare ad alcune dichiarazioni decisamente singolari che culminarono nell'ormai celebre "Fuck the Oscars". Successivamente, il director ha spiegato il significato delle dichiarazioni, dicendo che le sue parole si riferivano al fatto che i videogiochi sono arte e non hanno bisogno di assomigliare ai film o cercare di creare eventi come quelli dedicati ai film. Ebbene, il discorso di Fares è diventato un easter egg di It Takes Two. Intercettando uno dei diversi segnali broadcast, si scopre che uno di questi proviene ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 marzo 2021) Probabilmente molti di voi ricorderanno ildiscorso di, creatore di A Way Out e del più recente ItTwo, in occasione dei The Game Awards 2017. Nel corso dell'evento,si lasciò andare ad alcune dichiarazioni decisamente singolari che culminarono nell'ormai celebre "the". Successivamente, il director ha spiegato il significato delle dichiarazioni, dicendo che le sue parole si riferivano al fatto che i videogiochi sono arte e non hanno bisogno di assomigliare ai film o cercare di creare eventi come quelli dedicati ai film. Ebbene, il discorso diè diventato unegg di ItTwo. Intercettando uno dei diversi segnali broadcast, si scopre che uno di questi proviene ...

Advertising

insidetgame : IT TAKES TWO disponibile da oggi - Leggenda88 : ?? on @YouTube: BELLISSIMO: DAI CREATORI DI A WAY OUT: IT TAKES TWO! Un'altra avventura coop per Raiden e Midna! - GameHugITA : RT @PlayStationBit: #ItTakesTwo è disponibile (e ha un #metascore incredibile): il gioco di @josef_fares e @HazelightGames ha infatti una m… - PlayStationBit : #ItTakesTwo è disponibile (e ha un #metascore incredibile): il gioco di @josef_fares e @HazelightGames ha infatti u… - infoitscienza : It Takes Two è il gioco del 2021 con la miglior valutazione su Metacritic, Josef Fares festeggia sui social -