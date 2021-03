F1, Lewis Hamilton: “Non siamo ancora perfetti, ma stiamo lavorando bene! Le Red Bull? Sono loro i favoriti ora…” (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo tanti dubbi e parole (specialmente dopo i test pre-stagionali) la pista ha emesso il suo verdetto. Sembrava che la Mercedes avesse iniziato la nuova annata con qualche difficoltà di troppo con la sua W12, ma le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2021 di Formula Uno hanno ricollocato tutto al proprio posto. Almeno in parte. La scuderia di Brackley ha rimesso in carreggiata la propria monoposto, ed i risultati si Sono visti. Certo, Max Verstappen ha fatto vedere un grandissimo potenziale, ma le Frecce Nere non Sono certo distanti. Lewis Hamilton, dopotutto, ha concluso a soli 235 millesimi dall’olandese, mettendo in mostra una vettura non ancora perfetta ma, sicuramente, più in palla rispetto alla tre-giorni di Sakhir. L’inglese, tuttavia, punta la sua attenzione sulle ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo tanti dubbi e parole (specialmente dopo i test pre-stagionali) la pista ha emesso il suo verdetto. Sembrava che la Mercedes avesse iniziato la nuova annata con qualche difficoltà di troppo con la sua W12, ma le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2021 di Formula Uno hanno ricollocato tutto al proprio posto. Almeno in parte. La scuderia di Brackley ha rimesso in carreggiata la propria monoposto, ed i risultati sivisti. Certo, Max Verstappen ha fatto vedere un grandissimo potenziale, ma le Frecce Nere noncerto distanti., dopotutto, ha concluso a soli 235 millesimi dall’olandese, mettendo in mostra una vettura nonperfetta ma, sicuramente, più in palla rispetto alla tre-giorni di Sakhir. L’inglese, tuttavia, punta la sua attenzione sulle ...

