Vaccini Italia, Figliuolo accelera. E spunta ipotesi tamponi a scuola (Di giovedì 25 marzo 2021) tamponi a scuola , è l'ultima ipotesi presa in considerazione dal generale Francesco Paolo Figliuolo, su richiesta del ministro per l'Istruzione Partizio Bianchi. La proposta è di monitorare l'...

