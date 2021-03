Traffico Roma del 25-03-2021 ore 08:30 (Di giovedì 25 marzo 2021) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi al Prenestino Centocelle Ci sono rallentamenti per incidente su Viale della Serenissima all’altezza di via Cherso verso viale della Venezia Giulia rallentamenti per Traffico intenso sul raccordo in carreggiata interna dalla Romania alla Ardeatina e sulla tratto Urbano della Roma L’Aquila da via Filippo Fiorentini cena bivio per la tangenziale verso il centro proseguendo sulla tangenziale in direzione Stadio Olimpico si rallenta dalla Salaria via dei Campi Sportivi rallentamenti che ritroviamo all’Eur sulla Colombo al bivio con la puntina fino a via dell’Oceano Atlantico e rimaniamo in zona proseguono gli allestimenti del circuito in vista del Gran Premio di Formula riservato alle vetture con trazione elettrica in programma il 10 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi al Prenestino Centocelle Ci sono rallentamenti per incidente su Viale della Serenissima all’altezza di via Cherso verso viale della Venezia Giulia rallentamenti perintenso sul raccordo in carreggiata interna dallania alla Ardeatina e sulla tratto Urbano dellaL’Aquila da via Filippo Fiorentini cena bivio per la tangenziale verso il centro proseguendo sulla tangenziale in direzione Stadio Olimpico si rallenta dalla Salaria via dei Campi Sportivi rallentamenti che ritroviamo all’Eur sulla Colombo al bivio con la puntina fino a via dell’Oceano Atlantico e rimaniamo in zona proseguono gli allestimenti del circuito in vista del Gran Premio di Formula riservato alle vetture con trazione elettrica in programma il 10 ...

