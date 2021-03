Università Federico II, nel board che affianca il Demi entrano Cioffi, Lombardi, Manfellotto e Monti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il board che affianca il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (Demi) dell’Università Federico II di Napoli (Demi, composto già da Giuseppina Mengano Amarelli, cavaliere del lavoro e presidente Amarelli sas, componente del CdA del Sole 24 Ore”; Marco Antonio Colonna, vice direttore generale Aon spa e responsabile dell’area Centro-Sud Italia; Antonio De Matteis, AD Kiton spa; Enzo Minchiotti, direttore generale area Sud Italia di Unicredit; Vincenzo Moretta, presidente Odcec Napoli; Tersa Naldi, Amministratore delegato Royal Group Hotels and Resorts; Carlo Palmieri, vice presidente Sistema Moda Italia; Immacolata Vasaturo, Consigliere-segretario Odcec Napoli, si arricchisce di nuove primarie competenze con la partecipazione di Antonello Cioffi, responsabile ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ilcheil Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni () dell’II di Napoli (, composto già da Giuseppina Mengano Amarelli, cavaliere del lavoro e presidente Amarelli sas, componente del CdA del Sole 24 Ore”; Marco Antonio Colonna, vice direttore generale Aon spa e responsabile dell’area Centro-Sud Italia; Antonio De Matteis, AD Kiton spa; Enzo Minchiotti, direttore generale area Sud Italia di Unicredit; Vincenzo Moretta, presidente Odcec Napoli; Tersa Naldi, Amministratore delegato Royal Group Hotels and Resorts; Carlo Palmieri, vice presidente Sistema Moda Italia; Immacolata Vasaturo, Consigliere-segretario Odcec Napoli, si arricchisce di nuove primarie competenze con la partecipazione di Antonello, responsabile ...

