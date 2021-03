**Ue: da scuola a obiettivo mezzo mln vaccinati al giorno, ecco l’intervento di Draghi in Aula** (3) (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) – Ed ecco il passaggio sugli anziani, perché le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti, nonostante abbiano pagato il prezzo più alto, in termini di vite umane, alla pandemia. “Procedere spediti con le somministrazioni è importante. Ma è altrettanto cruciale vaccinare prima i nostri concittadini anziani e fragili, che più hanno da temere per le conseguenze del virus”, rimarca infatti Draghi.“Abbiamo già ottenuto degli importanti risultati: l’86% degli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali ha già ricevuto una dose di vaccino e oltre due terzi ha completato il ciclo vaccinale.Un recente studio dell’Istituto Superiore di Sanità ha stimato che il numero di nuovi casi di Covid-19 diagnosticati nelle RSA tra fine febbraio e inizio marzo è rimasto sostanzialmente stabile, a fronte di un chiaro aumento dell’incidenza nella popolazione ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) – Edil passaggio sugli anziani, perché le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti, nonostante abbiano pagato il prezzo più alto, in termini di vite umane, alla pandemia. “Procedere spediti con le somministrazioni è importante. Ma è altrettanto cruciale vaccinare prima i nostri concittadini anziani e fragili, che più hanno da temere per le conseguenze del virus”, rimarca infatti.“Abbiamo già ottenuto degli importanti risultati: l’86% degli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali ha già ricevuto una dose di vaccino e oltre due terzi ha completato il ciclo vaccinale.Un recente studio dell’Istituto Superiore di Sanità ha stimato che il numero di nuovi casi di Covid-19 diagnosticati nelle RSA tra fine febbraio e inizio marzo è rimasto sostanzialmente stabile, a fronte di un chiaro aumento dell’incidenza nella popolazione ...

Advertising

TV7Benevento : **Ue: da scuola a obiettivo mezzo mln vaccinati al giorno, ecco l'intervento di Draghi in Aula** (10)... - TV7Benevento : **Ue: da scuola a obiettivo mezzo mln vaccinati al giorno, ecco l'intervento di Draghi in Aula** (9)... - TV7Benevento : **Ue: da scuola a obiettivo mezzo mln vaccinati al giorno, ecco l'intervento di Draghi in Aula** (8)... - TV7Benevento : **Ue: da scuola a obiettivo mezzo mln vaccinati al giorno, ecco l'intervento di Draghi in Aula** (7)... - TV7Benevento : **Ue: da scuola a obiettivo mezzo mln vaccinati al giorno, ecco l'intervento di Draghi in Aula** (6)... -