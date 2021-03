Ergastolo ostativo, slitta la sentenza della Consulta sulla liberazione per i boss che non collaborano: arriverà dopo Pasqua (Di mercoledì 24 marzo 2021) Non deve esserci unità di vedute all’interno della Corte Costituzionale. L’ufficio stampa della Consulta, infatti, ha annunciato con una nota che la sentenza sull’Ergastolo ostativo non arriverà né oggi e neanche in settimana. “La discussione sulle questioni di legittimità costituzionale proseguirà anche nella prossima settimana di lavori”, si legge sul sito della corte. Il ché vuol dire che la pronuncia arriverà dopo Pasqua visto che la prossima settimana di lavori coincide con il periodo successivo alle festività. La discussione della Consulta è cominciata oggi: trattandosi di un tema delicato i giudici hanno voluto prendersi tutto il tempo necessario. La corte deve ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Non deve esserci unità di vedute all’internoCorte Costituzionale. L’ufficio stampa, infatti, ha annunciato con una nota che lasull’nonné oggi e neanche in settimana. “La discussione sulle questioni di legittimità costituzionale proseguirà anche nella prossima settimana di lavori”, si legge sul sitocorte. Il ché vuol dire che la pronunciavisto che la prossima settimana di lavori coincide con il periodo successivo alle festività. La discussioneè cominciata oggi: trattandosi di un tema delicato i giudici hanno voluto prendersi tutto il tempo necessario. La corte deve ...

