Ritrovati resti umani a Bologna: si riapre il caso di Biagio Carabellò (Di martedì 23 marzo 2021) I resti umani Ritrovati questa mattina a Bologna in un canale al Parco Nord apparterrebbero Biagio Carabellò, scomparso a 46 anni il 23 novembre 2015. Lo confermerebbero documenti Ritrovati con le ossa, dentro un giubbotto. Sulla vicenda era stata aperta un'indagine per omicidio, finita con l'archiviazione. Anche su sollecitazione dei familiari, convinti che Biagio sia stato ucciso, furono fatte indagini approfondite, con sopralluoghi dei Ris nella casa dove viveva e ricerche dei sommozzatori nel fiume Reno. Il caso è stato trattato più volte da Chi l'ha visto.

