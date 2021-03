Ultime Notizie Roma del 22-03-2021 ore 19:10 (Di lunedì 22 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Il regno i ricoveri per covid Italia non superano la soglia di allerta del 40% di contagiati rappresentano il 42% dei ricoverati Secondo i dati dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e sono anche le terapie Intensive che superano la soglia del 30% in dodici regioni Intanto il presidente della Lombardia Attilio Fontana fai sapere di avere chiesto un passo indietro al CDA di aria Spa la società della regione nel mirino per i disagi la campagna vaccinale In caso contrario avertelo aziende o affidando all’attuale direttore generale Lorenzo gubian guida della società in settimana avverte Matteo Salvini arriverà Poste a gestire le prenotazioni della Regione Intanto i risultati della sperimentazione negli Stati Uniti del vaccino Oxford astrazeneca ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 marzo 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Il regno i ricoveri per covid Italia non superano la soglia di allerta del 40% di contagiati rappresentano il 42% dei ricoverati Secondo i dati dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e sono anche le terapie Intensive che superano la soglia del 30% in dodici regioni Intanto il presidente della Lombardia Attilio Fontana fai sapere di avere chiesto un passo indietro al CDA di aria Spa la società della regione nel mirino per i disagi la campagna vaccinale In caso contrario avertelo aziende o affidando all’attuale direttore generale Lorenzo gubian guida della società in settimana avverte Matteo Salvini arriverà Poste a gestire le prenotazioni della Regione Intanto i risultati della sperimentazione negli Stati Uniti del vaccino Oxford astrazeneca ...

Advertising

fanpage : L'ospedale di Novara è in tilt: 'Venite al pronto soccorso solo se necessario' - fanpage : A Padova 279 insegnanti su 1426 hanno detto di no al vaccino Astrazeneca - Corriere : AstraZeneca, lo studio Usa: efficacia al 79% sui sintomatici e al 100% contro le forme gravi - GiaPettinelli : Covid: Sono 13.846 i positivi in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 20.159). Sono invece 386 le vittime in un giorno… - angheran70 : RT @MeteoWeb_eu: #Coronavirus, ottime notizie: oggi il numero più basso di nuovi casi delle ultime tre settimane. Tutti i dati nel bolletti… -