Nuovo Pei, Sierri (UGL Lazio): "Presenti troppe criticità, ascoltare di più le famiglie" (Di lunedì 22 marzo 2021) Sulla riforma del PEI, emanata dal precedente ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, sono parecchie le istanze sollevate dalle famiglie giunte anche alla segreteria di UGL Lazio la quale, nella persona del responsabile Armando Valiani, ha espresso preoccupazione per quella che sembra avere tutte le caratteristiche di un'inversione di rotta nel processo di inclusione dei ragazzi con disabilità. L'articolo .

