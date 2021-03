Nel Lazio proposta di legge per la Parità retributiva tra i sessi: "Primi in Italia" (Di lunedì 22 marzo 2021) Primo via libera all’unanimità alla proposta di legge del Lazio per la Parità retributiva tra i sessi e il sostegno all’occupazione femminile. Passata in commissione Lavoro, dovrà andare in Aula. A presentarla in Regione la presidente della commissione Eleonora Mattia: “Siamo la prima Regione in Italia a mettere nero su bianco che c’è un problema con il lavoro delle donne e a mettere in campo soluzioni concrete”. Mattia ha parlato delle “professioniste che ogni giorno si alzano e sanno che la loro voce sarà presa meno sul serio, a quelle che quando si sceglie un posto va sistematicamente ad un uomo, anche meno qualificato”. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Primo via libera all’unanimità alladidelper latra ie il sostegno all’occupazione femminile. Passata in commissione Lavoro, dovrà andare in Aula. A presentarla in Regione la presidente della commissione Eleonora Mattia: “Siamo la prima Regione ina mettere nero su bianco che c’è un problema con il lavoro delle donne e a mettere in campo soluzioni concrete”. Mattia ha parlato delle “professioniste che ogni giorno si alzano e sanno che la loro voce sarà presa meno sul serio, a quelle che quando si sceglie un posto va sistematicamente ad un uomo, anche meno qualificato”.

Advertising

HuffPostItalia : Nel Lazio proposta di legge per la Parità retributiva tra i sessi: 'Primi in Italia' - nzingaretti : 72enni e 73enni. Nel Lazio partiamo anche con loro per le #vaccinazioni anti #Covid_19. In poche ore già 40mila a… - Agenzia_Ansa : Oggi si festeggiano tutti i papà e tra le tradizioni culinarie più amate in Italia ci sono proprio i dolci di San… - LaFionda2020 : @HuffPostItalia Ma perché, finora nel Lazio i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro non si applicavano? E i sind… - eat_traveling : RT @mariannaaprile: Vivo a Milano, ho 45 anni, sono sana (??) quindi spegnerò la luce dell’ultimo centro vaccinale quando gli altri saranno… -