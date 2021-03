L' agente Mario Giuffredi | Hysaj via dal Napoli al 99 | 9% Dipenderà anche dall' allenatore

(Di lunedì 22 marzo 2021) Le dichiarazioni del procuratore: "via dala fine stagione,Rui resta"

Advertising

Pall_Gonfiato : #MarioRui, parla l'agente: 'Resta al #Napoli. Ha firmato un quadriennale ma...' - napolista : L’agente di Mario Rui: «Ha rinnovato l’estate scorsa, resterà se lo vorrà il nuovo allenatore» A Radio Marte: «Ci… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Ag. Veretout: “Pallino di Giuntoli e Gattuso, pandemia decisiva nella trattativa”… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MARIO RUI - L'agente: 'Ha 4 anni di contratto, se lui sta bene e il club ha fiducia, resterà' - ilsociolozio : agente mario a rapporto -

Ultime Notizie dalla rete : agente Mario

Giuffredi,di Jordan Veretout, ha parlato dell'attuale situazione del centrocampista della Roma: le sue ...Commenta per primoGiuffredi,tra gli altri del centrocampista della Roma Jordan Veretout , è intervenuto a Radio Marte : ' Era un pallino di Gattuso e di Giuntoli, la situazione della pandemia non ha ...Mario Giuffredi, agente tra gli altri del centrocampista della Roma Jordan Veretout, è intervenuto a Radio Marte: “Era un pallino di Gattuso e di Giuntoli, la situazione della pandemia non ha permesso ...Il procuratore Mario Giuffredi, agente di Hysaj, Di Lorenzo e Mario Rui, è stato intervistato ai microfoni di Radio Marte dopo la bella prestazione del Napoli all'Olimpico. Queste le sue dichiarazioni ...