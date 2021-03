Il primo Paese in Europa (Di lunedì 22 marzo 2021) L'Ungheria è il primo Paese dell'Europa e il terzo nel mondo ad approvare il vaccino cinese anti-Covid CanSino Biologics. Vaccino Covid, l’Ungheria approva il cinese CanSino su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 marzo 2021) L'Ungheria è ildell'e il terzo nel mondo ad approvare il vaccino cinese anti-Covid CanSino Biologics. Vaccino Covid, l’Ungheria approva il cinese CanSino su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : primo Paese Myanmar, Borrell: sanzioni Ue a 11 persone per golpe e violenze L'Unione Europea imporrà oggi sanzioni a 11 persone legate al colpo di stato militare del primo febbraio scorso in Myanmar: lo ha annunciato l'Alto rappresentante Ue per la politica estera ...nel paese ...

Rifreddo: al via i lavori per il parco giochi inclusivo "I lavori al parco Armonia - ci ha spiegato il primo cittadino Cesare Cavallo - dureranno alcune ... Un intervento quest'ultimo cha da solo vale 1 milione di euro e che oltre a cambiare faccia al paese ...

Israele, primo paese post Covid Il Foglio Pasqua 2021 in zona rossa, visite ai figli: regole per genitori separati Pasqua 2021 in zona rossa secondo l’ultimo decreto legge anti-Covid in vigore fino a dopo Pasquetta. Un lockdown duro in tutta Italia simile a quello vissuto a Natale che vale anche per genitori ...

Covid, arrivato in Brasile il primo carico di vaccini AstraZeneca E' arrivato domenica 21 marzo in Brasile il primo carico di vaccini contro il Covid-19. Si tratta di circa un milione di dosi di AstraZeneca ...

