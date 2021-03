Inzaghi applaude la Lazio | ' Sono soddisfatto Immobile tornerà al gol'

(Di domenica 21 marzo 2021) UDINE - Lanon perde il treno per la Champions. Con l'Udinese centrati tre punti fondamentali che servono per rimanere in scia delle altre big. E Simone, nel post partita, ai microfoni ...

Corriere dello Sport.it

UDINE - La Lazio non perde il treno per la Champions. Con l'Udinese centrati tre punti fondamentali che servono per rimanere in scia delle altre big. E Simone, nel post partita, ai microfoni di Sky Sport ha ammesso: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. I ragazzi l'hanno interpretata molto bene, abbiamo vinto facendo un'ottima gara. ...Pippoil suo Benevento dopo lo 0 - 0 contro la Roma. "Contro Juventus e Lazio abbiamo già dimostrato di potercela giocare contro queste squadre ha aggiunto ancora il tecnico dei ...La squadra di Inzaghi saluta la Champions con un finale d'orgoglio. In gol Lewandowski su rigore, Choupo-Moting e Parolo ...Ora certo, servirà un minimo di continuità, ma il primo match point salvezza è dei viola Era uno scontro diretto, quello contro la squadra di Inzaghi, era una sfida da dentro o fuori, e la formazione ...