Il Milan rimonta la Fiorentina e blinda il secondo posto in classifica

(Di domenica 21 marzo 2021) Doveva rialzarsi ildopo l'eliminazione dall'Europa League per mano del Manchester United. Il compito a Firenze contro i viola non era facile e, infatti, il campo ha confermato il...

...uomini di mister Prandelli cominciano benissimo la ripresa riuscendo a completare laattraverso la rete siglata al 51 da Ribery, sparando in porta sul facile appoggio di Vlahovic. Il...Per l'Arsenal unache fa sicuramente morale ma che vale poco per la classifica. I Gunners, ...39 Premier League Manchester United vivo, segnale al: 1 - 0 al West Ham 14/03/2021 A 21:07Come cambia la classifica del Milan e della Fiorentina dopo il match del Franchi, valido per la 28.a giornata di Serie A.Fiorentina-Milan 2-3, i rossoneri vincono in rimonta: Tabellino e Highlights. Partita piena di emozioni. Ha la meglio il Diavolo.