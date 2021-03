Giornata Mondiale dell’Acqua, i Consorzi di bonifica esempi di gestione sostenibile (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSi celebra domani 22 marzo la Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dall ’Organizzazione delle Nazioni Unite sin dal 1992 come parte integrante delle Direttive di Agenda 21, adottate proprio quell’anno dalla Conferenza di Rio sullo Sviluppo sostenibile per focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica Mondiale sull’importanza di questo bene naturale e richiamare i policy maker sulla necessità che il suo utilizzo avvenga in modo responsabile e sostenibile. Il tema dato quest’anno alla Giornata Mondiale dell’Acqua dall’Un–Water– l’organismo di coordinamento tra agenzie delle Nazioni Unite per tutte le questioni relative all’acqua – è il “Valuing Water” ovvero esplorare il valore ambientale, sociale e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSi celebra domani 22 marzo la, istituita dall ’Organizzazione delle Nazioni Unite sin dal 1992 come parte integrante delle Direttive di Agenda 21, adottate proprio quell’anno dalla Conferenza di Rio sullo Sviluppoper focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblicasull’importanza di questo bene naturale e richiamare i policy maker sulla necessità che il suo utilizzo avvenga in modo responsabile e. Il tema dato quest’anno alladall’Un–Water– l’organismo di coordinamento tra agenzie delle Nazioni Unite per tutte le questioni relative all’acqua – è il “Valuing Water” ovvero esplorare il valore ambientale, sociale e ...

