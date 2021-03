Crosetti: «Ronaldo non ha mai giocato in una squadra così scarsa» (Di domenica 21 marzo 2021) La sconfitta della Juve contro il Benevento sta facendo sicuramente discutere, non solo i tifosi, ma anche gli addetti ai lavori. Il giornalista di Repubblica, Maurizio Crosetti, ha commentato su Twitter l’ennesima brutta prestazione della Juventus “Penso che in tutta la sua vita Ronaldo non abbia mai giocato in una squadra più scarsa di questa” Penso che in tutta la sua vita Ronaldo non abbia mai giocato in una squadra più scarsa di questa. — maurizio Crosetti (@m Crosetti) March 21, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 marzo 2021) La sconfitta della Juve contro il Benevento sta facendo sicuramente discutere, non solo i tifosi, ma anche gli addetti ai lavori. Il giornalista di Repubblica, Maurizio, ha commentato su Twitter l’ennesima brutta prestazione della Juventus “Penso che in tutta la sua vitanon abbia maiin unapiùdi questa” Penso che in tutta la sua vitanon abbia maiin unapiùdi questa. — maurizio(@m) March 21, 2021 L'articolo ilNapolista.

