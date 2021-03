VIDEO Alexis Pinturault trionfa nel gigante di Lenzerheide e conquista le Sfere di Cristallo generale e di specialità. (Di sabato 20 marzo 2021) E’ il giorno del francese Alexis Pinturault. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera) il transalpino ha conquistato la Coppa del Mondo generale e anche quella di specialità tra le porte larghe. Un trionfo indiscutibile per l’atleta d’Oltralpe, che ha finalmente sfatato un tabù che lo voleva un eterno secondo. Un risultato quello del gigante in terra elvetica che quindi lo consacra. Pinturault ha vinto la classifica generale con una gara d’anticipo, portandosi a quota 1200 punti, a precedere lo svizzero Marco Odermatt, che ha dovuto masticare amaro, visto anche il risultato nella singola specialità. Infatti l’elvetico indossava il pettorale rosso, ma oggi ha chiuso solamente all’undicesimo posto, portando a termine la ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) E’ il giorno del francese. Sulle nevi di(Svizzera) il transalpino hato la Coppa del Mondoe anche quella ditra le porte larghe. Un trionfo indiscutibile per l’atleta d’Oltralpe, che ha finalmente sfatato un tabù che lo voleva un eterno secondo. Un risultato quello delin terra elvetica che quindi lo consacra.ha vinto la classificacon una gara d’anticipo, portandosi a quota 1200 punti, a precedere lo svizzero Marco Odermatt, che ha dovuto masticare amaro, visto anche il risultato nella singola. Infatti l’elvetico indossava il pettorale rosso, ma oggi ha chiuso solamente all’undicesimo posto, portando a termine la ...

