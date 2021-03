Van Basten: “Cruyff mi voleva al Barcellona nel 1988. Gli dissi di no” (Di sabato 20 marzo 2021) Intervistato da EFE, Marco Van Basten ha raccontato un curioso retroscena di mercato, risalente all’estate del 1988 quando, dopo la vittoria nell’Europeo con l’Olanda, ricevette da Cruyff la proposta di raggiungerlo a Barcellona. Queste le parole del cigno di Utrecht: “Si Cruyff mi voleva al Barcellona. Gli dissi di no. Avevo giocato una sola stagione nel Milan, disputando peraltro poche partite per via del mio infortunio. Il meglio che il calcio avesse da offrire allora era in Italia: volevo dimostrare il mio valore in rossonero”. Foto: Fifa. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) Intervistato da EFE, Marco Vanha raccontato un curioso retroscena di mercato, risalente all’estate delquando, dopo la vittoria nell’Europeo con l’Olanda, ricevette dala proposta di raggiungerlo a. Queste le parole del cigno di Utrecht: “Simial. Glidi no. Avevo giocato una sola stagione nel Milan, disputando peraltro poche partite per via del mio infortunio. Il meglio che il calcio avesse da offrire allora era in Italia: volevo dimostrare il mio valore in rossonero”. Foto: Fifa. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

