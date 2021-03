Terremoto in Giappone, scossa fortissima: è allerta tsunami, ultim’ora (Di sabato 20 marzo 2021) Forte Terremoto di magnitudo 7 e allerta tsunami in Giappone. La scossa è stata registrata nella regione del Tohoku, a nord est di Tokyo, alle 18.09 ora locale (le 10.09 in Italia). Il sisma ha avuto epicentro in mare a largo della prefettura di Miyagi e ipocentro a 54 chilometri di profondità. Questo secondo la “Japan meteorological agency (Jma)”, che ha lanciato un allarme tsunami. leggi anche l’articolo —> Reddito di emergenza confermato nel Decreto Sostegno 2021: requisiti, importo, domande Giappone Terremoto oggi, scossa fortissima: allarme tsunami Una fortissima scossa di Terremoto, con conseguente allarme tsunami, è stata ... Leggi su urbanpost (Di sabato 20 marzo 2021) Fortedi magnitudo 7 ein. Laè stata registrata nella regione del Tohoku, a nord est di Tokyo, alle 18.09 ora locale (le 10.09 in Italia). Il sisma ha avuto epicentro in mare a largo della prefettura di Miyagi e ipocentro a 54 chilometri di profondità. Questo secondo la “Japan meteorological agency (Jma)”, che ha lanciato un allarme. leggi anche l’articolo —> Reddito di emergenza confermato nel Decreto Sostegno 2021: requisiti, importo, domandeoggi,: allarmeUnadi, con conseguente allarme, è stata ...

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Giappone Forte terremoto in Giappone, allarme tsunami Una forte di scossa di terremoto, la cui magnitudo è stata al momento quantificata in 7.2 della scala Richter, è stata registrata nel nordest del Giappone. Le autorità hanno emesso un allarme tsunami. Secondo le prime ...

Scossa magnitudo 7 a nord - est di Tokyo, allerta tsunami Forte terremoto di magnitudo 7 e allerta tsunami in Giappone. La scossa è stata registrato nella regione del Tohoku, a nord est di Tokyo, alle 18.09 ora locale (le 10.09 in Italia). La scossa ha avuto ...

Terremoto in Giappone, è allerta tsunami la Repubblica Terremoto in Giappone, forte scossa di magnitudo 7: allerta tsunami Forte terremoto di magnitudo 7 e allerta tsunami in Giappone. La scossa è stata registrato nella regione del Tohoku, a nord est di Tokyo, alle 18.09 ora ...

Giappone, scossa magnitudo 7.2: allarme tsunami Tokyo (Giappone), 20 mar. (LaPresse) - Forte terremoto in Giappone poco prima delle 18.10 ora locale, che ha innescato l'allarme tsunami per la costa ...

