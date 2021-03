Roma | attivista picchiato sulla banchina di Valle Aurelia per un bacio al compagno | la denuncia di Gaynet

Advertising

repubblica : ?? Roma, picchiato perche' stava baciando il compagno: la denuncia dell'attivista Jean Pierre Moreno - _riccardo98_ : RT @repubblica: Roma, picchiato perché stava baciando il compagno, la denuncia dell'attivista Jean Pierre Moreno - DespricableMe : RT @repubblica: ?? Roma, picchiato perche' stava baciando il compagno: la denuncia dell'attivista Jean Pierre Moreno - i_love_gossip__ : RT @repubblica: ?? Roma, picchiato perche' stava baciando il compagno: la denuncia dell'attivista Jean Pierre Moreno - FrancescaPicci3 : RT @rep_roma: Roma, picchiato perché stava baciando il compagno, la denuncia dell'attivista Jean Pierre Moreno [di Luca Monaco] [aggiorname… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma attivista

ilmessaggero.it

Così Rosario Coco, referente di Gaynet. 'I fatti si sono svolti lo scorso 26 febbraio intorno alle 21 e sono stati resi noti solo ora per agevolare l'iter legale. Una persona ha visto Jean ...'Attendiamo adesso il pronunciamento del pubblico ministero su quanto accaduto afferma Rosario Coco , referente di Gaynetauspicando che si faccia tutto il possibile per l'identificazione dell'...«Denunciamo con sgomento l'aggressione subita da Jean Pierre Moreno, rifugiato e socio dell'associazione, presso la stazione dei treni di Valle Aurelia in Roma, che stiamo seguendo grazie al supporto ...A20 anni si laurea con 110 e lode in «Political Science and International Relations», discutendo la tesi interamente in inglese e a 21 ...