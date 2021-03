LIVE Snowboardcross Veysonnaz in DIRETTA: Moioli e Samkova in finale, sarà sfida all’ultimo sangue per la sfera di cristallo! (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:09 A sorpresa niente big final per Eliot Grondin, che fino ad oggi era secondo in classifica, passano il turno Merlin Surget e Hagen Kearney. 15:08 Partita la seconda ed ultima semifinale. 15:06 Alessandro Haemmerle vince in scioltezza ed è sicuro della Coppa del Mondo. I tre atleti dietro di lui sono tutti caduti, ma alla fine ad avere la meglio è stato Adam Lamberte. 15:05 Tocca alle semifinali maschili. 15:04 sarà sfida all’ultimo sangue in finale per la sfera di cristallo! 15:03 E andiamooooo! Vince Charlotte Bankes, ma Michela è seconda e vola in finale! 15:02 Adesso tutti con Michela Moioli! 15:01 Samkova vince con un ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:09 A sorpresa niente big final per Eliot Grondin, che fino ad oggi era secondo in classifica, passano il turno Merlin Surget e Hagen Kearney. 15:08 Partita la seconda ed ultima semi. 15:06 Alessandro Haemmerle vince in scioltezza ed è sicuro della Coppa del Mondo. I tre atleti dietro di lui sono tutti caduti, ma alla fine ad avere la meglio è stato Adam Lamberte. 15:05 Tocca alle semifinali maschili. 15:04inper ladi15:03 E andiamooooo! Vince Charlotte Bankes, ma Michela è seconda e vola in! 15:02 Adesso tutti con Michela! 15:01vince con un ...

