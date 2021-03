Chi è Giulia Stabile Amici 20? Età, Instagram Ballerina e Sangiovanni (Di sabato 20 marzo 2021) Giulia Stabile è una giovane Ballerina di 18 anni, concorrente di Amici 20 di Maria De Filippi. Giulia con il suo talento e la sua passione è riuscita a conquistare uno dei banchi nella scuola del talent show grazie alla maestra Veronica Peparini. Ha una relazione con il cantante Sangiovanni ed è una delle ballerine che accede alla fase del serale di Amici. Chi è Giulia Stabile? Nome: Giulia Stabile Data di nascita: 2002 Età: 18 Anni Segno zodiacale: Informazione non disponibile Professione: Ballerina Luogo di nascita: Roma Altezza: Informazione non disponibile Peso: Informazione non disponibile Tatuaggi: Giulia Stabile ha tatuati ... Leggi su chiecosa (Di sabato 20 marzo 2021)è una giovanedi 18 anni, concorrente di20 di Maria De Filippi.con il suo talento e la sua passione è riuscita a conquistare uno dei banchi nella scuola del talent show grazie alla maestra Veronica Peparini. Ha una relazione con il cantanteed è una delle ballerine che accede alla fase del serale di. Chi è? Nome:Data di nascita: 2002 Età: 18 Anni Segno zodiacale: Informazione non disponibile Professione:Luogo di nascita: Roma Altezza: Informazione non disponibile Peso: Informazione non disponibile Tatuaggi:ha tatuati ...

