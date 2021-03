Allan e l’amore per il Napoli: “I miei figli sono fan di Ronaldo, ma non avranno la maglia della Juventus” (Di sabato 20 marzo 2021) Il centrocampista dell’Everton, Allan, nonostante la lontananza dall’Italia e in particolar modo da Napoli, non ha mai smesso di amare il suo ex club, tanto da vietare ai suoi figlio di indossare la maglia della Juventus, grande rivale dei partenopei. Il brasiliano ha rivelato questo curioso aneddoto nel corso di un’intervista rilasciata all’Echo di Liverpool: “I miei figli amano il calcio, guardano le partite, indossano sempre la maglia dell’Everton e le magliette delle altre squadre per cui ho giocato. sono grandi fan di Cristiano Ronaldo, quindi hanno sempre avuto una sua maglia, ma non gli è permesso avere quella di CR7 alla Juventus perché sono ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Il centrocampista dell’Everton,, nonostante la lontananza dall’Italia e in particolar modo da, non ha mai smesso di amare il suo ex club, tanto da vietare ai suoio di indossare la, grande rivale dei partenopei. Il brasiliano ha rivelato questo curioso aneddoto nel corso di un’intervista rilasciata all’Echo di Liverpool: “Iamano il calcio, guardano le partite, indossano sempre ladell’Everton e le magliette delle altre squadre per cui ho giocato.grandi fan di Cristiano, quindi hanno sempre avuto una sua, ma non gli è permesso avere quella di CR7 allaperché...

