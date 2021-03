Red Bull Racing Esports | ufficiale la partnership con il brand danese Hummel

(Di venerdì 19 marzo 2021) Redha appena annunciato una nuovacon, il noto marchiodi abbigliamento sportivo. In virtù di questo accordo, ilnordico diventerà il partnerdella squadra di. Il compito di Hummer sarà quello di realizzare una serie di “performance kit” destinate a tutti i pilotidi Red. Inoltre, l’intera collezione potrà essere successivamente acquistata. Nel descrivere nel dettaglio l’intesa raggiunta, il Chief Marketing Officer di RedHonda, Oliver Hughes, ha precisato che il marchiocondivide molte delle ambizioni del team. “Hanno la nostra stessa filosofia – ha ...

FormulaPassion : #F1 | #Honda è convinta di aver superato le performance del motore #Mercedes 2020, ma temono i potenziamenti di Br… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #Honda, avanti con cautela - FormulaPassion : #F1 | #Honda, avanti con cautela - 2018Asiax : @antocoppola60 Ci vuole la Red bull che mette le ali ?????? - margheritaj5 : Raga mi sto sbregando per gli insulti dei meccanici Red Bull a Hamilton in Austria -

Ultime Notizie dalla rete : Red Bull

L'australiano ha scelto di sposare il progetto di Woking dopo il biennio passato alla Renault, scelta a fine 2018 come alternativa alla 'prigione'che ormai era sempre più concentrata quasi ...... in particolare a motore e idraulica, che costrinsero al ritiro entrambe le Williams - Cosworth (ben qualificate con Nico Rosberg e Mark Webber) e entrambe le(Klien e David Coulthard).I giapponesi sono convinti di aver superato le performance del motore Mercedes 2020, ma temono i potenziamenti di Brixworth ...In Honda sono sicuri: la loro Power Unit supera quella presente sulla Mercedes della scorsa stagione. Red Bull può giocarsi il campionato?