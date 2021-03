Navigator | la Lonardo interroga il ministro del Lavoro

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“A poco più di un mese dalla scadenza dei contratti, ancora non vi è certezza sul futuro deie dei quasi 2700 lavoratori che esercitano la professione. Questi ultimi, hanno assunto, in sinergia con gli operatori, un ruolo di supporto imprescindibile per il beneficiario, che va ben oltre una semplice “pratica” burocratica. La loro attività ha purtroppo preso il via in uno scenario per nulla roseo, ovvero lo scorso settembre, in piena emergenza pandemica. Ma, nonostante ciò, isono riusciti ad offrire un servizio allo sviluppo imprenditoriale del territorio e, benché ci si trovi di fronte ad una forte crisi economica, causata dalla pandemia, i risultati sono stati ottimi: al 13 gennaio, sono state contattate 310.716 imprese, per un totale di 40.901 posizioni programmate nel medio e lungo periodo e 13.925 ...