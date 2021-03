Mercato auto, nel primo bimestre trend in crescita a Napoli e in Campania (Di venerdì 19 marzo 2021) Mercato auto: L’incremento maggiore si è registrato ad Avellino (+22,9%). A Napoli le nuove vetture iscritte per la prima volta al PRA sono state 5.761 (+11,8%). Ecco tutti i dati. Il primo bimestre dell’anno del Mercato auto si è chiuso con il segno positivo per il Mercato auto nelle cinque province campane. Dopo il disastroso Leggi su 2anews (Di venerdì 19 marzo 2021): L’incremento maggiore si è registrato ad Avellino (+22,9%). Ale nuove vetture iscritte per la prima volta al PRA sono state 5.761 (+11,8%). Ecco tutti i dati. Ildell’anno delsi è chiuso con il segno positivo per ilnelle cinque province campane. Dopo il disastroso

Advertising

ANFIA_it : Nell'inserto #auto di marzo di @rep_torino in partnership con #ANFIA, l'analisi sul mercato auto in #Piemonte e… - hwupgrade : Dopo la famigerata 'Apple Car', anche #Xiaomi potrebbe tuffarsi nel mercato delle auto elettriche ???? - Repower_Italia : RT @cobat_consorzio: Il mercato dell’auto è in crisi? Se si guardano i dati delle vendite delle auto diesel e a #benzina sì. C’è un dato i… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (ACI: anno 2020 in rosso per il mercato dell'usato, solo i motocicli contengono le per… - PeppeBille : @Yi_Benevolence @lameduck1960 Esportano da noi dopo aver cannibalizzato le nostre aziende e imprese, esportano da n… -