Cattaneo | “Il podcast ‘Nodi’ racconta la centralità del paziente attraverso le emozioni”

Leggi su dire

(Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA- Un podcast nato per dare voce alle storie dei pazienti affetti da disturbi psichici e da patologie neurologiche, nonché ai loro caregiver che se ne prendono cura in modo silenzioso e solitario nella accezione più negativa. È ‘Nodi‘, il progetto voluto da Angelini Pharma che si dipana in tre appuntamenti.