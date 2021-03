Beppe Grillo vuole dettare le regole della regia nei talk show

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 19 marzo 2021) «Il cittadino ha diritto di essere informato sui contenuti. Non è più tollerabile che il dibattito sui temi che interessano ai cittadini venga svilito da una sorta di competizione al ribasso dove vince chi urla più forte. Non è più accettabile che le immagini dei servizi e degli ospiti in studio vengano svilite con inquadrature spezzettate e artatamente indirizzate. Non è più ammissibile che l’ospite in trasmissioni televisive (rappresentante politico, esperto, opinionista, ecc) venga continuamente interrotto quando da altri ospiti, quando dal conduttore, quando dalla pubblicità, che determina il livello del programma fomentando la litigiosità ed immolando il rispettopersona sull’altare dell’audience». Cosìsul suo blog chiede una nuova etica, «un diverso approccio, etico e riguardosopersona ...