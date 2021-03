Tuchel-Chelsea sta funzionando egregiamente (Di giovedì 18 marzo 2021) Ammetto, non ero molto convinto dell’arrivo del tecnico tedesco sulla panchina dei Blues. Eppure la combinazione Tuchel-Chelsea sta dando frutti incredibili. Perché Tuchel-Chelsea sta funzionando? Se paragoniamo il Chelsea di Frank Lampard al Chelsea di Tuchel ci troviamo di fronte a due universi completamente differenti. L’universo di Frank Lampard non era poi così brutto, dato che il tecnico aveva comunque raggiunto gli ottavi di finale di Champions e uno stazionamento nella parte alta della classifica. Eppure il giocattolo si è rotto, tanto da portare il Chelsea ad esoneralo e a virare in maniera decisa su Tuchel. Non ero convinto della scelta del tedesco. Eppure il tecnico ha saputo dare nuova linfa ad una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021) Ammetto, non ero molto convinto dell’arrivo del tecnico tedesco sulla panchina dei Blues. Eppure la combinazionesta dando frutti incredibili. Perchésta? Se paragoniamo ildi Frank Lampard aldici troviamo di fronte a due universi completamente differenti. L’universo di Frank Lampard non era poi così brutto, dato che il tecnico aveva comunque raggiunto gli ottavi di finale di Champions e uno stazionamento nella parte alta della classifica. Eppure il giocattolo si è rotto, tanto da portare ilad esoneralo e a virare in maniera decisa su. Non ero convinto della scelta del tedesco. Eppure il tecnico ha saputo dare nuova linfa ad una ...

