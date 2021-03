La storica “Passione di Sezze” ora è un docufilm (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono terminate le riprese nei luoghi più suggestivi del Paese sui Monti Lepini in provincia di Latina Raffaele Panico La Passione di Cristo di Sezze diventa un docufilm e molto presto sarà posto in visione al pubblico. Nei giorni scorsi sono terminate le ultime riprese della scenografia della storica Sacra Rappresentazione. Hanno avuto come set alcuni degli spazi più belli e suggestivi di Sezze nel centro storico e in diversi siti dell’ampio territorio setino. Tra i luoghi delle scene della Passione di Sezze significativi sono l’antiquarium comunale, le antiche mura antistanti l’ex monastero di Santa Chiara e via dei Templi ed il lago Mole Muti. A rendere le ambientazioni ancora più affascinanti alcuni angoli dello storico Teatro Sacro Italiano noto al pubblico come ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono terminate le riprese nei luoghi più suggestivi del Paese sui Monti Lepini in provincia di Latina Raffaele Panico Ladi Cristo didiventa une molto presto sarà posto in visione al pubblico. Nei giorni scorsi sono terminate le ultime riprese della scenografia dellaSacra Rappresentazione. Hanno avuto come set alcuni degli spazi più belli e suggestivi dinel centro storico e in diversi siti dell’ampio territorio setino. Tra i luoghi delle scene delladisignificativi sono l’antiquarium comunale, le antiche mura antistanti l’ex monastero di Santa Chiara e via dei Templi ed il lago Mole Muti. A rendere le ambientazioni ancora più affascinanti alcuni angoli dello storico Teatro Sacro Italiano noto al pubblico come ...

Advertising

italiaserait : La storica “Passione di Sezze” ora è un docufilm - wheelstelling : Laurent Hermann nasce nel 1974 in quella storica regione del nord della Francia che si chiama Alsazia. Appassionato… - MarcoTognini : RT @DOscarLancini: Un secolo di passione per #MotoGuzzi, uno dei più iconici brand delle due ruote all’italiana, nato cento anni fa a Genov… - DOscarLancini : Un secolo di passione per #MotoGuzzi, uno dei più iconici brand delle due ruote all’italiana, nato cento anni fa a… -