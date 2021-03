Isola dei famosi: Elisa Isoardi abile stratega o vera leader? (Di giovedì 18 marzo 2021) Che cosa pensano i naufraghi di Elisa Isoardi? Sembra che la conduttrice abbia conquistato i suoi compagni di avventura sull’Isola dei famosi grazie alla sua intraprendenza e al sua capacità di essere un punto di riferimento. vera stima o strategia? Che cosa ne pensano gli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi? Elisa Isoardi è la leader indiscussa Dell’Isola dei famosi 2021. Quella targata Ilary Blasi. La bella conduttrice, ex fidanzata Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 18 marzo 2021) Che cosa pensano i naufraghi di? Sembra che la conduttrice abbia conquistato i suoi compagni di avventura sull’deigrazie alla sua intraprendenza e al sua capacità di essere un punto di riferimento.stima o strategia? Che cosa ne pensano gli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi?è laindiscussa Dell’dei2021. Quella targata Ilary Blasi. La bella conduttrice, ex fidanzata Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - Alranocchia_22 : Quando Tommaso scoprirà che Andrea Cerioli sarà uno dei concorrenti dell' #isola. #tzvip - zazoomblog : Ubaldo Lanzo: chi è età carriera vita privata cromatologia l’Isola dei Famosi - #Ubaldo #Lanzo: #carriera #privata -