LIVE America's Cup in DIRETTA: prossima edizione nel 2022 solo con Ineos e NZ? Bruni: "Torneremo"

CRONACA LUNA ROSSA-NEW ZEALAND 3-7 
QUANDO LA prossima America's CUP? prossima edizione GIA' NEL 2022 solo CON NEW ZEALAND E Ineos? 
IL MONTEPREMI: QUANTO HANNO GUADAGNATO LUNA ROSSA E TEAM NEW ZEALAND? 
FRANCESCO Bruni: "LUNA ROSSA TORNERA'. ABBIAMO DIMOSTRATO AL MONDO CHE POSSIAMO FARCELA" 
JAMES SPITHILL: "GRAZIE ITALIA, LUNA ROSSA UNA SQUADRA INCREDIBILE. ORA UNA BIRRA CON I KIWI" 

5.18 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 
5.16 E' stata una bella e lunga avventura. Luna Rossa ha dato vita ad una cavalcata entusiasmante, ma il sogno si è spezzato sul più bello. Mai l'Italia era arrivata così vicina ad accarezzare la Coppa America.

