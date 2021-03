Kurt Russell compie settant’anni | i migliori ruoli dell' attore

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Riscopriamo idi: da 1997: Fuga da New York a La Cosa e Guardiania Galassia vol. 2, ecco quelli davvero memorabili. Da John Carpenter a Quentin Tarantino, passando per Jonathan Demme, Robert Zemeckis, Ron Howard e il Marvel Cinematic Universe.è uno dei volti meno sotto i riflettori di Hollywood, o meglio, forse uno dei più sottaciuti dal grande pubblico. Nato il 17 marzo del 1951, proprio oggisettant'anni. Molti dei quali trascorsi sul set, sin dall'infanzia. Nonostante questo però, il suo volto arcigno e spigoloso non sempre viene riconosciuto e apprezzato. Un vero peccato, perchéha sempre messo anima e corpo nel suo mestiere senza quasi mai deludere ...

"Mi piacerebbe molto lavorare ancora con. Sarebbe divertente. Ci siamo divertiti così tanto a lavorare insieme". Con questa recente dichiarazione il regista John Carpenter torna a far sognare i fan storici dell'attore, il quale, ...Buon compleanno ae per i suoi 'primi' 70 anni. Uno degli attori maggiormente simbolici del cinema americano, che a distanza di quasi 50 anni dal suo esordio, non smette di lasciare traccia. Occhi di ghiaccio che conquista tutti, oggi come allora. Il 17 marzo è il suo compleanno e il celebre attore quest'anno taglia i ...