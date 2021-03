Highlights Sinner-Bautista Agut | ottavi Atp Dubai 2021 VIDEO

Advertising

sportface2016 : #AtpDubai, i migliori scambi del match tra #Sinner e #BautistaAgut: gli highlights - sportface2016 : HIGHLIGHTS - #Sinner-#Bublik: il VIDEO del secondo turno del torneo #Atp di #Dubai 2021 - zazoomblog : VIDEO Jannik Sinner-Hugo Gaston 2-0: highlights e sintesi. L’azzurro domina e vola ai quarti a Marsiglia - #VIDEO… - sportface2016 : #Sinner: il VIDEO degli HIGHLIGHTS del match vinto contro #Gaston #AtpMarsiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Sinner

... In rete il rovescio di Bublik ed arrivano tre palle match 30 - 0: Chiusura con lo smash 15 - 0: Servizio e dritto per l'azzurro 5 - 4, TERZO SET: BREAK! Il kazako sbaglia il drop shot e ora l'...Farepiù o meno corti, prodotti per i social media, trasmissioni per chi lo vuol vedere ... Giudizio su? 'Io sono romagnolo, ma mi allenavo in Austria e conosco la zona. Vedo in Jannik ...Il video degli highlights e dei punti più belli del match tra Jannik Sinner e Aleksandr Bublik. Nel secondo turno del torneo Atp 500 di Dubai il giocatore altoatesino rimonta un set di svantaggio e si ...Dopo oltre due ore di battaglia sul cemento outdoor degli Emirati Arabi Uniti nei sedicesimi di finale del torneo ATP Dubai 2021 di tennis, di categoria 500, arriva la vittoria per Jannik Sinner, nume ...