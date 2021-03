Advertising

TV7Benevento : **Governo: Passera, 'Draghi? Nulla di meglio, grandissime aspettative'**... - TV7Benevento : **Governo: Passera, 'investimenti e riforme si possono fare subito, usare Mes'** (2)... - TV7Benevento : **Governo: Passera, 'investimenti e riforme si possono fare subito, usare Mes'**... - Arriba75006098 : @ilfattoblog cont. >> Grazie perchè con il tuo contributo hai mandato a casa il governo degli incapaci del Conte di… - rosadineve : Per me buona notizia Così MatteoRenzi: Letta è rientrato in campo e ha delineato un profilo riformista, molto dive… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Passera

Il Tempo

Ma è altrettanto vero che prestoe sindacati torneranno a sedersi al tavolo delle trattative, con le parti sociali che, come si legge sul quotidiano 'Il Corriere della Sera' aggiornano la ...IlDraghi sta cercando di recuperare il tempo perduto sul piano nazionale, grazie al grande sforzo del ministro Giorgetti per produrre al più presto i vaccini in Italia'. Il caso AstraZeneca ...Enrico Letta rilancia lo ius soli ed è subito scontro. "Io sarei molto felice se il governo di Mario Draghi, di tutti insieme, senza polemiche, fosse quello in cui dar vita alla normativa dello Ius so ...«Molte delle cose che oggi sono possibili solo pochi anni fa non lo erano», dice l’ex ministro dell’Economia. «Grazie al digitale e a 500 miliardi in arrivo nei prossimi cinque anni abbiamo la possibi ...