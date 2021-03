Argentina, l’ex manager di Maradona Guillermo Coppola in terapia intensiva (Di mercoledì 17 marzo 2021) l’ex manager di Diego Armando Maradona, Guillermo Coppola, è ricoverato in terapia intensiva per una fibrosi polmonare causata dal contagio di Covid-19. Secondo quanto riporta El Clarin, il commentatore televisivo, colpito dal virus due mesi fa, è entrato in ospedale da alcuni giorni a causa di problemi di tipo respiratorio e le sue condizioni si sono ora aggravate. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021)di Diego Armando, è ricoverato inper una fibrosi polmonare causata dal contagio di Covid-19. Secondo quanto riporta El Clarin, il commentatore televisivo, colpito dal virus due mesi fa, è entrato in ospedale da alcuni giorni a causa di problemi di tipo respiratorio e le sue condizioni si sono ora aggravate. SportFace.

