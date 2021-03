TV Samsung Neo QLED: dai Mini LED all’8K (Di martedì 16 marzo 2021) Sono finalmente disponibili anche nel nostro paese i nuovi TV Samsung Neo QLED che integrano tante nuove tecnologie per migliorare la qualità d’immagine e fornire un’audio più coinvolgente Samsung Electronics, dopo gli annunci dei giorni scorsi, ha dato ufficialmente il via alla prevendita di Neo QLED, la line up premium in 4K e 8K della casa coreana, che vede l’introduzione di una tecnologia display completamente innovativa, per migliorare l’esperienza visiva, qualsiasi contenuto si guardi. Dal 15 marzo è quindi possibile acquistare sullo Shop Online di Samsung i modelli QN900A, QN800A, QN95A, QN90A e QN80A. Samsung ha dato vita alla tecnologia Neo QLED per migliorare l’esperienza visiva dei consumatori, grazie a una spettacolarità delle immagini definita dal ... Leggi su tuttotek (Di martedì 16 marzo 2021) Sono finalmente disponibili anche nel nostro paese i nuovi TVNeoche integrano tante nuove tecnologie per migliorare la qualità d’immagine e fornire un’audio più coinvolgenteElectronics, dopo gli annunci dei giorni scorsi, ha dato ufficialmente il via alla prevendita di Neo, la line up premium in 4K e 8K della casa coreana, che vede l’introduzione di una tecnologia display completamente innovativa, per migliorare l’esperienza visiva, qualsiasi contenuto si guardi. Dal 15 marzo è quindi possibile acquistare sullo Shop Online dii modelli QN900A, QN800A, QN95A, QN90A e QN80A.ha dato vita alla tecnologia Neoper migliorare l’esperienza visiva dei consumatori, grazie a una spettacolarità delle immagini definita dal ...

Albus961 : RT @HDblog: TV Samsung Neo QLED: tutti i prezzi dei modelli con Mini LED - bitcityit : Samsung: al via la vendita di Neo QLED: Sull'e-commerce di Samsung è possibile acquistare parte della nuova line up… - italiatopgames : Samsung Neo QLED ora in vendita - HDblog : RT @HDblog: TV Samsung Neo QLED: tutti i prezzi dei modelli con Mini LED - VoyagerHero : #Samsung dà il via alla #Vendita dei TV Neo QLED 2021: ecco i #Prezzi #Italiani -