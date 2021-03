La carta da gioco più costosa al mondo | la cifra è a sei zeri

(Di martedì 16 marzo 2021) Incredibile che una soladasia stimata tanto, ma questa è valorizzata addirittura centinaia di migliaia di euro. Il pupazzo simbolo dei Pokemon (GettyImages)Quella dei Pokemon è una storia incredibile, fatta di collezionisti benestanti che spendono una quantità enorme di soldi per un solo pezzo. Effettivamente, questo è ciò che sta succedendo con ladaTrophy Kangaskhan parent e child del 1998 . Un pezzo da collezione che proviene dal Giappone e che si colloca al campionario di Pokemon card pocket monster. Il prezzo è di 407.170 Euro e si pone come prezzo fra i più alti nella vendita ad asta del momento. Per acquisire le card dello stessosi può facilmente anare sul dito di Ebay. Trophy Kangaskhan non è l’unicada ...

Advertising

Etria2 : Ho sostituito un'amica babysitter. Ciao bambino cosa vogliamo fare? Vuoi vedere la tv o disegnamo o giochiamo a car… - _ssarara : @mich_too mi gioco la carta “non fidarti di mic” rischioso ma ci voglio credere - itsvessalius : Una carta nuova ed è una 2* che gioco di merda dio santo - RyuMorita2 : @giusmansi attento, che non si dimostri un Bassetti del 2021..??... 'tendenzialmente' sono passati dalla mancanza di… - BluDiLouis : Sto pensando di scrivere al mio ragazzo un taccuino (che spero di riuscire a fare io in carta riciclata) con la nos… -

Ultime Notizie dalla rete : carta gioco

kronic

Lo sloveno in serata - sì potrebbe essere lache fa tentare il banco, l'azzardo per giocarsi ...in rosa non ha un sostituto e di conseguenza quando manca si deve cambiare qualcosa neldel ...L'unica critica è riferibile alla suad'identità, perché poi nessuno ha avuto modo di mettere ...e imparzialità che il percorso in atto richiede rispetto ai legittimi interessi in. Dall'...Ralph Lauren firma (ma senza il celebre cavallino) un lussuoso ed elegante set da poker per carte e chips in legno e fibra di carbonio.Chiavari – "In un modo o nell’altro questa è una partita che dobbiamo vincere" Più chiaro di così il messaggio lanciato da Vincenzo Vivarini, alla vigilia del match di questo pomeriggio al Comunale co ...