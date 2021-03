DAYDREAMER, anticipazioni puntata di mercoledì 17 e giovedì 18 marzo 2021 (Di martedì 16 marzo 2021) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di mercoledì 17 e giovedì 18 marzo 2021 su Canale 5: Can e Sanem provano a riavvicinarsi. Can incarica un detective di indagare su Yigit; intanto Aziz, Mihriban, Muzaffer, Deren e Ceycey cercano di “spiare” lui e Sanem, con la speranza che i due possano essere di nuovo una coppia. Yigit pensa che Can stia di nuovo per partire e ne parla a Sanem, che subito corre sulla barca di Can restandone “prigioniera”. In realtà la “partenza ” di Can serviva solo a vendere la barca. Ormai a corto di creme, Bulut è dispiaciuta che Deren abbia buttato via quelle recuperate dalla signora Ceren; ora i due, vista l’assenza di Sanem (che è sulla barca), decidono di produrle in proprio. Yigit va dalla signora Ceren e propone al marito ... Leggi su tvsoap (Di martedì 16 marzo 2021)– Le Ali del Sogno di17 e18su Canale 5: Can e Sanem provano a riavvicinarsi. Can incarica un detective di indagare su Yigit; intanto Aziz, Mihriban, Muzaffer, Deren e Ceycey cercano di “spiare” lui e Sanem, con la speranza che i due possano essere di nuovo una coppia. Yigit pensa che Can stia di nuovo per partire e ne parla a Sanem, che subito corre sulla barca di Can restandone “prigioniera”. In realtà la “partenza ” di Can serviva solo a vendere la barca. Ormai a corto di creme, Bulut è dispiaciuta che Deren abbia buttato via quelle recuperate dalla signora Ceren; ora i due, vista l’assenza di Sanem (che è sulla barca), decidono di produrle in proprio. Yigit va dalla signora Ceren e propone al marito ...

Advertising

POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 17 marzo: Sanem corre disperata da Can, che succede? - InformazioneOg : In Daydreamer, oggi Can e Sanem, saranno due babysitter per caso. La coppia è intrappolata da #Aziz e #Mihiraban, d… - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 16 marzo 2021: Sanem e Can alle prese con un neonato - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 16 marzo 2021 - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 16 marzo 2021: un bambino per Can e Sanem -