Austria | quei 300 sacerdoti ribelli che continueranno a benedire le unioni dello stesso sesso

(Di martedì 16 marzo 2021) Un gruppo di oltre 300ci di orientamento liberale ha annunciato che continuerà alefra personemalgrado il divieto del Vaticano, che ha ribadito il suo il ‘no’ alla benedizione delleomosessuali, anche se si tratta di relazioni stabili. “Questo decreto è un affronto per molti cristiani, discredita il messaggio di libertà di Gesù”, si legge in un documento diffuso dal movimento Pfarrer-Initiative (Movimento dei pastori), dopo che ieri la Congregazione per la Dottrina della Fede ha ribadito il No alla benedizione delle coppie omosessuali. Il gruppoco contesta le argomentazioni del Vaticano e annuncia l’intenzione di voler continuare ain chiesa ...

Il libro fa seguito a una pubblicazione dell'Austria del maggio 2020 su come le coppie omosessuali... benedizione impartita dalla Chiesa solo quelle realtà che sono di per sé ordinate a servire... intendendo con ciò professare lealtà nell'appartenenza all'Austria ma reclamando autonomia nell'amministrazione e libertà nell'uso della lingua italiana. In quei giorni, dopo che Milano era...