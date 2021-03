Ricoverato per insufficienza cardiaca, muore di Covid. I figli a TPI: “Si è contagiato in ospedale” (Di lunedì 15 marzo 2021) Per quanto impressionanti, i numeri della pandemia non possono descrivere efficacemente le storie umane che ognuno di essi cela. In questa intervista a TPI, i figli di un paziente deceduto raccontano il loro dolore per una vicenda beffarda: entrato in ospedale per tutt’altra ragione, il loro papà era inizialmente risultato negativo al tampone Covid. Paolo ha 79 anni, il suo quadro clinico non presenta criticità. La sua vicenda comincia all’inizio dello scorso mese di febbraio, quando viene portato in un noto ospedale milanese per via di un’embolia polmonare dovuta a insufficienza cardiaca. Dopo tre giorni di Pronto Soccorso viene trasferito in astanteria, per via della mancanza di posti letto e vi rimane per circa 20 giorni. La sistemazione non è il massimo del comfort in quanto il ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) Per quanto impressionanti, i numeri della pandemia non possono descrivere efficacemente le storie umane che ognuno di essi cela. In questa intervista a TPI, idi un paziente deceduto raccontano il loro dolore per una vicenda beffarda: entrato inper tutt’altra ragione, il loro papà era inizialmente risultato negativo al tampone. Paolo ha 79 anni, il suo quadro clinico non presenta criticità. La sua vicenda comincia all’inizio dello scorso mese di febbraio, quando viene portato in un notomilanese per via di un’embolia polmonare dovuta a. Dopo tre giorni di Pronto Soccorso viene trasferito in astanteria, per via della mancanza di posti letto e vi rimane per circa 20 giorni. La sistemazione non è il massimo del comfort in quanto il ...

