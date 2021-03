La Fascino di Maria De Filippi pubblica video inediti di Pietro Delle Piane a Temptation Island (Di lunedì 15 marzo 2021) La Fascino di Maria De Filippi, società che produce Temptation Island, deve aver preso davvero sul personale la frase che Pietro Delle Piane ha pronunciato a Live Non è la d’Urso in merito alla sua partecipazione al programma, ovvero “è uno show, là ho recitato un ruolo“, perché dopo averlo querelato ha pubblicato sui social di tutte le loro trasmissioni, un video in cui si vede l’uomo flirtare con una single nel programma, togliendosi i microfoni. “PER RECITAZIONE O PER AMORE DI VERITÀ!!!!!??!!” recita il video, con tanto di mille punti esclamativi. PER RECITAZIONE O PER AMORE DI VERITÀ!!!!!??!! pic.twitter.com/nJqSMRiYAp — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 15, 2021 Pietro ... Leggi su biccy (Di lunedì 15 marzo 2021) LadiDe, società che produce, deve aver preso davvero sul personale la frase cheha pronunciato a Live Non è la d’Urso in merito alla sua partecipazione al programma, ovvero “è uno show, là ho recitato un ruolo“, perché dopo averlo querelato hato sui social di tutte le loro trasmissioni, unin cui si vede l’uomo flirtare con una single nel programma, togliendosi i microfoni. “PER RECITAZIONE O PER AMORE DI VERITÀ!!!!!??!!” recita il, con tanto di mille punti esclamativi. PER RECITAZIONE O PER AMORE DI VERITÀ!!!!!??!! pic.twitter.com/nJqSMRiYAp — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 15, 2021...

BaGeisha : RT @jupitears: posso dire che Maria e la fascino stanno facendo un caso di stato assolutamente non necessario sulle affermazioni di Pietro… - violaaa1981 : RT @jupitears: posso dire che Maria e la fascino stanno facendo un caso di stato assolutamente non necessario sulle affermazioni di Pietro… - BITCHYFit : La Fascino di Maria De Filippi pubblica video inediti di Pietro Delle Piane a Temptation Island - jupitears : posso dire che Maria e la fascino stanno facendo un caso di stato assolutamente non necessario sulle affermazioni d… - soloversacexme : RT @ToniaPeluso: Un anno fa e prima degli esposti della Fascino di oggi io già ipotizzavo questo. Io rilancio eh. Un canale Rai solo suo do… -