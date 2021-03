Toti sul nuovo decreto: "Chiude tutto senza discontinuità. Non è pensabile un'estate chiusi in casa" (Di domenica 14 marzo 2021) Genova - 'Leggo che qualcuno, anche nel Governo, immagina che si torni alla normalità dopo l'estate. Non c'è tutto questo tempo: l'estate vale miliardi di Pil e lavoro . Ristoranti, bar, hotel, porti e marine, ... Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 14 marzo 2021) Genova - 'Leggo che qualcuno, anche nel Governo, immagina che si torni alla normalità dopo l'. Non c'èquesto tempo: l'vale miliardi di Pil e lavoro . Ristoranti, bar, hotel, porti e marine, ...

Advertising

MoTeo80 : @GiovanniToti @SanMartino_Ge Complimenti Toti: pur non avendo nessuna simpatia per la sua parte politica in tutta s… - Ornella95635130 : RT @AnselmoP13: @GiovanniToti TOTI, sa come viene calcolato l'INDICE RT con il quale ci privano delle libertà personali? In base ai risulta… - isladecoco7 : RT @AnselmoP13: @GiovanniToti TOTI, sa come viene calcolato l'INDICE RT con il quale ci privano delle libertà personali? In base ai risulta… - factchecking18 : @AgostinisV @piercamillo È la coniugazione da 'anziani non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese' di… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Il day after della sospensione di un lotto di #AstraZeneca da parte di #Aifa ha portato a diverse disdette sul territorio… -