Le previsioni da Lunedi 15 Marzo: in arrivo freddo, gelo e piogge (Di domenica 14 marzo 2021) La primavera meteorologica si prepara a subire uno scacco da parte di un colpo di coda invernale. Se domenica avvertiremo i primi segnali di questo cambiamento, sarà da lunedì che il tempo acquisterà gradualmente caratteristiche poco consone alla stagione in corso. Avviso che la prossima settimana partirà con un clima molto ventoso per il soffiare

