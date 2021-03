Controlli anticovid a Roma Sanzionate 43 persone

(Di domenica 14 marzo 2021) Proseguono idei Carabinieri diin tutta la Capitale finalizzati alla verifica delle prescrizioni imposte per far fronte al diffondersi del contagio da Coronavirus. Nella giornata di ieri, i Carabinieri hanno effettuato diversi servizi di controllo: nell’ambito di tale attività, i militari del Nucleo Radiomobile di, questa notte, hanno interrotto una festa privata in un B&B di via Goffredo Mameli, dove sono stati sorpresi e sanzionati 12 giovani, tra cui 4 minorenni; nei quartieri Nomentano, Salario, Trieste e piazza Bologna, i Carabinieri della CompagniaParioli hanno dato vita ad un massiccio dispositivo di controllo che ha portato alla sanzione nei confronti del titolare di un bar che ha consentito la somministrazione di bevande oltre l’orario consentito. Nel locale, inoltre, sono ...

Advertising

SiciliaReporter : Sciacca, controlli anticovid: denunciata parrucchiera abusiva positiva al coronavirus - gianmariablondy : RT @FrancoScarsell2: In tono minore e con rigidi controlli anticovid a Los Angeles si e’svolta la 63esima edizione dei Grammy Awards. Beyon… - EnricoNicolai1 : @ilgiornale @lucabattanta #Lamorgese Lamorgeseeeeee.... Niente, è impegnata a coordinare i controlli anticovid per… - PiacenzaSera : Controlli anticovid, nel week end 15 sanzioni per inosservanza delle norme a #Piacenza - newsdinapoli : Controlli a S. Giuseppe, multe antiCovid e agli incivili della Differenziata #Cronaca -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli anticovid

...casi di coaguli e trombi comparsi peraltro in barie parti del mondo con le stesse caratteristiche dopo la vaccinazione. In attesa che le autorità sanitarie facciano tutti i dovuti...Esecitava la professione di parrucchiera abusivamente a domicilio ed è risultata tra i soggetti individuati come positivi al Covid - 19. E' successo a Sciacca , la donna, oltre ad essere stata ...LAMPI DEL PENSIERO di DIEGO FUSARO| In antitesi con il fanciullesco entusiasmo dei virologi tv superstar, qualcosa con le vaccinazioni non sta andando bene ...GUBBIO – Nel corso dell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Gubbio hanno predisposto ed effettuato una serie di servizi stradali finalizzati, in particolare, alla verifica del rispe ...