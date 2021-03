Aiello, l’album “Meridionale” viaggia per tutte le radio (Di domenica 14 marzo 2021) Un artista che si è rivelato davvero pieno di energie sul palco di Sanremo 2021 è sicuramente il cosentino Aiello. Ora è il brano con cui il cantautore ha partecipato all’ultimo Festival, diventato virale sui social soprattutto per l’ormai famoso urlo previsto dalla canzone, in cui Aiello esclama “Dovevi portarci me!“Ma alla fine si sa che al Sud si vive di emozioni, come nel resto d’Italia d’altronde. Mai come ora avremmo davvero bisogno di dar grande voce alle nostre emozioni, ai nostri sentimenti, alle nostre mancanze. Con il suo ultimo album, Meridionale, il cantautore porta in musica le sue origini, il legame con la sua terra natia. Un disco con un sound che esplora sonorità r&b, urban e pop, senza dimenticare il latino Vienimi a ballare, singolo che ha preceduto l’uscita dell’album e di grande successo. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 marzo 2021) Un artista che si è rivelato davvero pieno di energie sul palco di Sanremo 2021 è sicuramente il cosentino. Ora è il brano con cui il cantautore ha partecipato all’ultimo Festival, diventato virale sui social soprattutto per l’ormai famoso urlo previsto dalla canzone, in cuiesclama “Dovevi portarci me!“Ma alla fine si sa che al Sud si vive di emozioni, come nel resto d’Italia d’altronde. Mai come ora avremmo davvero bisogno di dar grande voce alle nostre emozioni, ai nostri sentimenti, alle nostre mancanze. Con il suo ultimo album,, il cantautore porta in musica le sue origini, il legame con la sua terra natia. Un disco con un sound che esplora sonorità r&b, urban e pop, senza dimenticare il latino Vienimi a ballare, singolo che ha preceduto l’uscita dele di grande successo. ...

Advertising

animaIattina : comunque in tutto ciò l'album di aiello non è per niente male anzi mi ha sorpresa in positivo - aiello_fanclub : RT @blvckswing: a mezzanotte si streamma l'unico album che conta: Meridionale di Aiello - _tateduncan : L'ultimo album di Aiello un dono che Dio ci fa - inlovewithcats_ : Pazzesco l'ultimo album di aiello ?????? - sssofi_c : RT @xxxmelancolie: sto ascoltando l’album di Aiello e vorrei sapere subito chi gli ha spezzato il cuore perché adesso do di matto -

Ultime Notizie dalla rete : Aiello l’album Power Hits Estate, Verona 2020, tripla diretta tv Sky Uno, TV8, RTL 102.5 Digital-Sat News