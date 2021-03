Vlahovic: “E’ una serata magica, tripletta stupenda. Ribery? Campione unico” (Di sabato 13 marzo 2021) Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport dopo il match con il Benevento che lo ha visto protagonista assoluto con una tripletta. Queste le sue parole: “La sensazione che sto vivendo è incredibile, ma la cosa più importante è aver vinto e fatto tre punti. Sono molto felice per la tripletta, è una serata magica, la dedico alla mia famiglia. Dovevamo vincere per forza, eravamo consapevoli di cosa dovevamo fare e nello spogliatoio ci siamo detti tra di noi che fosse importante scendere in campo come se fosse l’ultima partita”. Su Ribery: “Giocatore incredibile, Campione vero che ha vinto tutto, ma anche umile, la cosa più importante è la persona, aiuta tutti a non mollare mai, ti spinge sempre ed è una vergogna indietreggiare se lui fa un ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021) Dusan, attaccante della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport dopo il match con il Benevento che lo ha visto protagonista assoluto con una. Queste le sue parole: “La sensazione che sto vivendo è incredibile, ma la cosa più importante è aver vinto e fatto tre punti. Sono molto felice per la, è una, la dedico alla mia famiglia. Dovevamo vincere per forza, eravamo consapevoli di cosa dovevamo fare e nello spogliatoio ci siamo detti tra di noi che fosse importante scendere in campo come se fosse l’ultima partita”. Su: “Giocatore incredibile,vero che ha vinto tutto, ma anche umile, la cosa più importante è la persona, aiuta tutti a non mollare mai, ti spinge sempre ed è una vergogna indietreggiare se lui fa un ...

