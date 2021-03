Benevento-Fiorentina, Kouamé: “A Benevento per fare punti” (Di sabato 13 marzo 2021) Benevento-Fiorentina, in programma oggi alle ore 18:00, è uno dei tre anticipi odierni della ventisettesima giornata di Serie A. La Fiorentina di Cesare Prandelli, dopo il rocambolesco 3-3 dell’ultima giornata contro il Parma, vuole tornare alla vittoria, ma avrà di fronte un avversario, il Benevento, che sta disputando un ottimo campionato e che tra le mura amiche è stato in grado quest’anno di mettere in difficoltà chiunque. Per questa complicata sfida, Prandelli potrà contare di nuovo su Christian Kouamé, che molto probabilmente partirà però dalla panchina. Benevento-Fiorentina, le parole di Kouamé Fiorentina e Benevento sono appaiate, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021), in programma oggi alle ore 18:00, è uno dei tre anticipi odierni della ventisettesima giornata di Serie A. Ladi Cesare Prandelli, dopo il rocambolesco 3-3 dell’ultima giornata contro il Parma, vuole tornare alla vittoria, ma avrà di fronte un avversario, il, che sta disputando un ottimo campionato e che tra le mura amiche è stato in grado quest’anno di mettere in difficoltà chiunque. Per questa complicata sfida, Prandelli potrà contare di nuovo su Christian, che molto probabilmente partirà però dalla panchina., le parole disono appaiate, ...

Advertising

emmaficcadenti1 : RT @SilvestriP: @SerieA Per la regolarità del campionato #RinviateRomaNapoli #Juventus #Inter #Napoli #Lazio #Fiorentina #Milan #Torino… - SilvestriP : @SerieA Per la regolarità del campionato #RinviateRomaNapoli #Juventus #Inter #Napoli #Lazio #Fiorentina #Milan… - _DOMENICO_4 : @Emanuelefire Benevento fiorentina sta alle 18 - Pistogolblasta2 : '#Pirlo ha inventato un calcio nuovo'. Crotone Juve 1-1 Juve Verona 1-1 Benevento Juve 1-1 Juve Fiorentina 0-3 Por… - cadolucky88 : Lucky88 - Kèo Benevento vs Fiorentina - 14/03/2021 - VÐQG Italia -