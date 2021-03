Benevento Fiorentina 0-3 LIVE: squadre negli spogliatoi (Di sabato 13 marzo 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Vigorito”, Benevento e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 27ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Benevento Fiorentina 0-3 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 9? GOL Fiorentina – Ribery spacca in due il Benevento e sfonda centralmente. Il francese allarga per Caceres che crossa basso di prima. Al centro c’è Vlahovic che col mancino batte Montipò. 21? Il Benevento non riesce a reagire – Dopo il gol della Fiorentina, il Benevento non è ancora ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Vigorito”,si affrontano nel match valido per la 27ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-3 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 9? GOL– Ribery spacca in due ile sfonda centralmente. Il francese allarga per Caceres che crossa basso di prima. Al centro c’è Vlahovic che col mancino batte Montipò. 21? Ilnon riesce a reagire – Dopo il gol della, ilnon è ancora ...

Advertising

SilvestriP : Calcio: Russia, #Zenit offre #vaccino gratis per tifosi che comprano biglietto per stadio - sportface2016 : #BeneventoFiorentina, #Vlahovic fa tripletta: il video - hulk_witsel : RT @acffiorentina: ? | 45’+3 Giacomelli fischia la fine del primo tempo. 0-3 per i viola dopo la prima frazione di gara Benevento ?? Fioren… - colacig : @capuanogio Ma quanto sei ridicolo?twitti su benevento-fiorentina e nemmeno un rigo su inter-atalanta.....e solo do… - watermelonrec : Non dico niente.... mi limito alla fredda cronaca: si gioca a Benevento senza #biraghi. #beneventofiorentina #Fiorentina -